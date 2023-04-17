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Воздушная тревога звучит в северных областях Украины

Происшествия
Воздушная тревога звучит в северных областях Украины

Воздушная тревога сработала в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом говорится на официальном портале по оповещению граждан.

Днем в понедельник сирены сработали в двух областях на севере страны. Предупреждение об угрозе с воздуха в настоящее время действует в двух областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В ночь на понедельник сигнал тревоги звучал сразу в четырех украинских регионах. Сирены сработали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, и Харьковской областях Украины. Об этом информирует RT.
Украина воздушная тревога черниговская область
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