МИД России: Вина за обострение на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках

Ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках. Об этом заявил российский МИД. К данному выводу пришли замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель Китая по делам Кореи Лю Сяомин на встрече в Москве.
Они обсудили современное положение дел на полуострове и согласились, что именно действия Вашингтона приводят к эскалации в данном регионе. Дипломаты подчеркнули, что необходимо сосредоточить усилия вовлеченных сторон на поиске политико-дипломатического решения проблем. Кроме того, данные шаги должны учитывать озабоченности все государств региона в вопросах обеспечения безопасности.
«Ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия», — сообщил МИД России.
Ранее Китай пригласил Венесуэлу принять участие в проекте строительства лунной станции. Таким образом она может стать третей страной после КНР и РФ которая примет участие в реализации проекта.