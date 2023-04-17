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МИД России: Вина за обострение на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках

Политика
МИД России: Вина за обострение на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках

Ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках. Об этом заявил российский МИД. К данному выводу пришли замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель Китая по делам Кореи Лю Сяомин на встрече в Москве.

Они обсудили современное положение дел на полуострове и согласились, что именно действия Вашингтона приводят к эскалации в данном регионе. Дипломаты подчеркнули, что необходимо сосредоточить усилия вовлеченных сторон на поиске политико-дипломатического решения проблем. Кроме того, данные шаги должны учитывать озабоченности все государств региона в вопросах обеспечения безопасности.

«Ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия», — сообщил МИД России.

Ранее Китай пригласил Венесуэлу принять участие в проекте строительства лунной станции. Таким образом она может стать третей страной после КНР и РФ которая примет участие в реализации проекта.
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