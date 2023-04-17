МИД России: Вина за обострение на Корейском полуострове лежит на США и их союзниках

Они обсудили современное положение дел на полуострове и согласились, что именно действия Вашингтона приводят к эскалации в данном регионе. Дипломаты подчеркнули, что необходимо сосредоточить усилия вовлеченных сторон на поиске политико-дипломатического решения проблем. Кроме того, данные шаги должны учитывать озабоченности все государств региона в вопросах обеспечения безопасности.