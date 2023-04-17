«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками»: Захарова отреагировала на появление послов США и Британии в Мосгорсуде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит послов США и Британии в Мосгорсуд, где публициста Владимира Кара-Мурзу✱ (признан физлицом-иноагентом в России) приговорили к 25 годам колонии.
Она подчеркнула, что дипломатам англосаксонских стран пора вспомнить, чем на самом деле должны заниматься сотрудники посольств. Если представители США и Британии «освоили ступеньки Мосгорсуда», то им следует «освежить воспоминания о ступеньках» МИД РФ, добавила Захарова.
«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо — если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины, их полностью развеяли», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Кара-Мурзу также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Вместе с тем, ему будет запрещена журналистская деятельность на семь лет.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами