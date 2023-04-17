«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками»: Захарова отреагировала на появление послов США и Британии в Мосгорсуде

Она подчеркнула, что дипломатам англосаксонских стран пора вспомнить, чем на самом деле должны заниматься сотрудники посольств. Если представители США и Британии «освоили ступеньки Мосгорсуда», то им следует «освежить воспоминания о ступеньках» МИД РФ, добавила Захарова.