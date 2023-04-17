Сотрудник криптобиржи из Новосибирска присвоил криптовалюту на сумму около 3,1 млрд рублей

Как пишет Infopro54.ru, фигурант в 2018 году, работая системным администратором криптобиржи в зарегистрированной в Сингапуре компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», находясь в Заельцовском районе Новосибирска, воспользовался единоличным доступом к онлайн-платформе «ВЕКС», исключив доступ к ней владельца биржи, его представителей и пользователей. После этого мужчина сумел присвоить вверенную ему цифровую валюту различных наименований в сумме, эквивалентной свыше 3,1 млрд рублей по актуальному курсу, то есть – в особо крупном размере, сообщили в суде.