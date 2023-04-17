Сотрудник криптобиржи из Новосибирска присвоил криптовалюту на сумму около 3,1 млрд рублей

Уголовное дело в отношении проживающего в Новосибирске сисадмина криптобиржи, которого обвиняют в краже криптовалюты в размере, эквивалентном свыше 3 млрд рублей, поступило в суд. Об этом рассказали в пресс-службе Заельцовского райсуда.
Как пишет Infopro54.ru, фигурант в 2018 году, работая системным администратором криптобиржи в зарегистрированной в Сингапуре компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», находясь в Заельцовском районе Новосибирска, воспользовался единоличным доступом к онлайн-платформе «ВЕКС», исключив доступ к ней владельца биржи, его представителей и пользователей. После этого мужчина сумел присвоить вверенную ему цифровую валюту различных наименований в сумме, эквивалентной свыше 3,1 млрд рублей по актуальному курсу, то есть – в особо крупном размере, сообщили в суде.
В связи с согласием фигуранта сотрудничать со следствием, уголовное дело в отношении него поступило в суд с представлением первого заместителя Генпрокурора РФ об использовании особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного постановления. В данный момент по уголовному делу выполняются требования ст. 227 и 228 УПК РФ.