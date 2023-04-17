Эксперты Роскачества рассказали о приготовлении безопасного шашлыка

Специалисты Роскачества назвали несколько правил, которые помогут приготовить вкусный и безопасный для здоровья шашлык.
Как отметили в ведомстве, для начала важно приобрести качественное мясо от проверенного производителя и соответствующее срокам годности. Наиболее безопасным для здоровья является нежирное мясо (говядина, курица и телятина), сообщает sovainfo.ru.
Дальше необходимо помнить, что обработанное соответствующим образом мясо надо жарить мясо не над открытым пламенем, а только над углями, которые уже приобрели характерную «седину». При этом не надо затягивать процесс, так как в сильно прожаренном шашлыке содержится много опасных канцерогенов.