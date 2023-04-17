Эксперты Роскачества рассказали о приготовлении безопасного шашлыка

Дальше необходимо помнить, что обработанное соответствующим образом мясо надо жарить мясо не над открытым пламенем, а только над углями, которые уже приобрели характерную «седину». При этом не надо затягивать процесс, так как в сильно прожаренном шашлыке содержится много опасных канцерогенов.