«Танго свободы в Луганске»: аргентинский режиссер снял документальный фильм о судьбах Донбасса

— Конечно существует. Именно с учетом исторических прецедентов наши СМИ должны занимать ярко выраженную антинатовскую позицию (не только потому, что у нас была диктатура, но и потому, что Англия отобрала у нас Мальвинские острова). Тем не менее сегодня у американцев и МВФ есть рычаги давления на нас (та самая отсрочка по выплате внешнего долга), и Аргентина позволяет собой манипулировать. Еще совсем недавно правительство благодарило Россию за предоставленные вакцины, которые спасли столько аргентинцев, а теперь об этом никто не вспоминает.