Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Красноярске мужчина погиб под кирпичными завалами в момент устройства на работу

Происшествия
В Красноярске мужчина погиб под кирпичными завалами в момент устройства на работу

Мужчина пришел трудоустроиться на объект на улице Бограда в городе Красноярск. Он решил осмотреться на рабочем объекте, в результате чего погиб под кирпичными завалами разрушенной стены, сообщает Telegram-канал «112».

Строитель пришел на объект, чтобы устроиться на работу. Начальник участка сказал ему подождать около строительного вагончика, чтобы после срочных дел спокойно провести собеседование.

Позднее мужчина решил осмотреться на будущем рабочем месте, и изучить объект самостоятельно. На него обрушилась кирпичная стена — мужчина погиб на месте инцидента.

Ранее RT сообщал, что в Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, после чего он погиб.
происшествие красноярск стройка
Военкоры ФАН