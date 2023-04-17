В Красноярске мужчина погиб под кирпичными завалами в момент устройства на работу

Мужчина пришел трудоустроиться на объект на улице Бограда в городе Красноярск. Он решил осмотреться на рабочем объекте, в результате чего погиб под кирпичными завалами разрушенной стены, сообщает Telegram-канал «112».
Строитель пришел на объект, чтобы устроиться на работу. Начальник участка сказал ему подождать около строительного вагончика, чтобы после срочных дел спокойно провести собеседование.
Позднее мужчина решил осмотреться на будущем рабочем месте, и изучить объект самостоятельно. На него обрушилась кирпичная стена — мужчина погиб на месте инцидента.
Ранее RT сообщал, что в Оренбурге стая бездомных собак напала на мальчика, после чего он погиб.