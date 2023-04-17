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Очевидцы аварии в центре Петербурга рассказали ФАН об опасениях из-за систематических прорывов труб

Происшествия
Очевидцы аварии в центре Петербурга рассказали ФАН об опасениях из-за систематических прорывов труб

Очевидцы коммунальной аварии на 13-й Красноармейской улице в Петербурге поделились подробностями о случившемся. Женщина из Адмиралтейского района подчеркнула, что боится за жизнь своего ребенка в таких условиях.

Петербурженка Кристина отметила, что приехала к подруге и поставила машину во дворе. Она заметила, что около ее машины большое количество воды. По ее словам, уровень доходил до середины колеса.

Местная жительница Мария подчеркнула, что была в шоке, когда узнала о прорыве. Ей стало страшно, ведь подобные инциденты — не редкость для центра Северной столицы.

«Это уже систематично. Такое ощущение, будто кто-то специально», – поделилась эмоциями женщина.

Мария также сделала акцент на том, что ей страшно за жизнь своего ребенка, ведь он может оказаться в такой ситуации. По мнению петербурженки, вина лежит на компаниях, которым дают деньги на ремонт труб и дорог.

Проблема действительно не нова для города на Неве. Жители постоянно сталкиваются с прорывами, однако в администрации Александра Беглова не способствуют разрешению ситуации.
Александр Беглов санкт-петербург прорыв трубы
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