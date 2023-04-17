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Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил об отмене испытательного полета корабля Starship

Общество
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил об отмене испытательного полета корабля Starship

Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, отменила испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя Super Heavy. Об этом предприниматель написал в своем Twitter-аккаунте.

Экспериментальный полет устройства, которое предназначено для вывода космического корабля Starship на орбиту, должен был состояться 17 апреля. Однако за несколько минут до старта специалисты выявили технические проблемы и отложили мероприятие на полигоне в штате Техас.

Как стало известно, произошла разгерметизация клапана давления. При этом бизнесмен уточнил, что не ранее чем через 48 часов его сотрудники предпримут очередную попытку запустить ракету.

Накануне глава компании усомнился в успешной отправке Starship в космос. Как следует из слов Маска, реализация инициативы с первого раза «была бы безумием».
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