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Житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине

Происшествия
Житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине

Житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине. Известно, что ранее он работал там охранником.

После увольнения мужчина часто приходил в магазин, где раньше работал, и постоянно устраивал там скандалы, сообщает ИА «Время Н». Во время одного из таких визитов он не ограничился словесной перепалкой с бывшими коллегами, а достал пистолет и демонстративно выстрелил вверх. После этого он покинул магазин.

По некоторым сведениям, во время последнего посещения магазина нижегородец был нетрезв. В настоящее время правоохранителями проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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