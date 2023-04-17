Житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине

После увольнения мужчина часто приходил в магазин, где раньше работал, и постоянно устраивал там скандалы, сообщает ИА «Время Н». Во время одного из таких визитов он не ограничился словесной перепалкой с бывшими коллегами, а достал пистолет и демонстративно выстрелил вверх. После этого он покинул магазин.