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Годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Тюмени

Происшествия
Годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Тюмени

В Тюмени годовалый ребенок попал в больницу после того, как обварился кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения по региону.

По предварительным данным, мальчик потянул за провод только-только вскипевший электрический чайник и уронил его на себя. Родители ребенка вызвали скорую помощь.

Медики осмотрели пострадавшего, наложили ему на ноги противоожоговые повязки и госпитализировали. В настоящий момент малыш находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что прокуратура в Дубне проверит дело о погибшей в ванне с кипятком девочке.
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