Годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком в Тюмени

В Тюмени годовалый ребенок попал в больницу после того, как обварился кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал департамента здравоохранения по региону.
По предварительным данным, мальчик потянул за провод только-только вскипевший электрический чайник и уронил его на себя. Родители ребенка вызвали скорую помощь.
Медики осмотрели пострадавшего, наложили ему на ноги противоожоговые повязки и госпитализировали. В настоящий момент малыш находится под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что прокуратура в Дубне проверит дело о погибшей в ванне с кипятком девочке.