Намерения Запада, связанные с переносом производства из КНР в другие страны, прокомментировал обозреватель Financial Times Джеймс Крэбтри.
По его словам, ряд западных компаний все чаще говорят о перемещении мощностей из Поднебесной к геополотическим партнерам. Например, в Мексику, Польшу, государства Южной и Юго-Восточной Азии.
При этом страны Востока — от Бангладеш и Индонезии до Малайзии и Таиланда — по-прежнему рассматривают Китай как центральный элемент своего экономического будущего, пояснил Крэбтри. Он убежден, что планы Запада сменить производственную базу носят противоречивый характер.
«Многие на Западе предполагают, что перенос производства сделает их менее зависимыми от Китая, в то время как процесс отделения, вероятно, сблизит такие страны, как Малайзия и Вьетнам, с самим Западом. Оба предположения, мягко говоря, сомнительны», — подчеркнул аналитик.
Все больше стран начинают входить в сферу влияния России, Китая и Индии, отказываясь от сотрудничества с США и странам Запада. К такому выводу пришли журналисты, проанализировав визит президента Бразилии Лула да Силвы в КНР.