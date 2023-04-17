Financial Times: попытки Запада перенести производства из Китая выглядят сомнительными

При этом страны Востока — от Бангладеш и Индонезии до Малайзии и Таиланда — по-прежнему рассматривают Китай как центральный элемент своего экономического будущего, пояснил Крэбтри. Он убежден, что планы Запада сменить производственную базу носят противоречивый характер.