Представитель Пентагона Патрик Райдер: США не имеет боевых подразделений на Украине

Подразделения вооруженных сил США не принимают участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.
Представитель Пентагона также сообщил, что на Украине нет подразделений вооруженных сил США. Кроме того, Вашингтон оказывает Киеву только поддержку в сфере безопасности.
«У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск», — заявил Райдер.
Ранее Пентагон подписал контракт о производстве танков Abrams для последующей отправки их на Украину. Осуществление договора начнется осенью текущего года.