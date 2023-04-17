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Представитель Пентагона Патрик Райдер: США не имеет боевых подразделений на Украине

Политика
Представитель Пентагона Патрик Райдер: США не имеет боевых подразделений на Украине

Подразделения вооруженных сил США не принимают участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.

Представитель Пентагона также сообщил, что на Украине нет подразделений вооруженных сил США. Кроме того, Вашингтон оказывает Киеву только поддержку в сфере безопасности.

«У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск», — заявил Райдер.

Ранее Пентагон подписал контракт о производстве танков Abrams для последующей отправки их на Украину. Осуществление договора начнется осенью текущего года.
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