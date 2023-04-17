«О ужас-ужас»: Пригожин высказался о своей карьере после «сенсационного разоблачения» Осечкина

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин признался, что у него нет никакой карьеры, поэтому уничтожить ее невозможно. Соответствующее заявление он сделал после «сенсационного разоблачения» основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина✱ (физлицо, выполняющее функции иностранного агента).
В понедельник, 17 апреля, Осечкин опубликовал «сенсационное разоблачение, которое уничтожит карьеру» Пригожина. Речь идет о якобы расстреле «вагнеровцами» несовершеннолетних украинцев из-за националистических татуировок. Об этом сообщили два человека, которых представили бывшими «музыкантами».
В связи с этим издание Mash поинтересовалось у Пригожина, чувствует ли он уничтожение собственной карьеры. Основатель «оркестра» в свою очередь ответил, что карьеры у него нет.
«Но с учетом хорошего отношения к каналу Mash, скажите, как надо ответить — я с удовольствием вам подыграю. Например, скажу, что, о ужас-ужас, я прямо кончиками пальцев чувствую, как карьера моя же меня уничтожает», — сыронизировал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Бизнесмен добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не расстреливали несовершеннолетних украинских солдат. При этом основатель «оркестра» попросил президента Владимира Зеленского выдать дискредитирующего ВСУ Осечкина, «если он где-то в районе Украины болтается».
«По поводу расстрелов детей — конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились», — подчеркнул Пригожин.
Основатель Gulagu.net не в первый раз пытается скомпрометировать ЧВК «Вагнер». Ранее Осечкин сообщил, что на ролике, запечатлевшем казнь украинского солдата, бывший «вагнеровец» Андрей Медведев якобы заметил «товарищей». Пригожин в свою очередь дал понять, что на видео невозможно определить ни «оркестр», ни Бахмут (Артемовск).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами