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Немецкие СМИ предрекают массовую потерю рабочих мест из-за высоких цен на энергию

Экономика
Немецкие СМИ предрекают массовую потерю рабочих мест из-за высоких цен на энергию

Высокие цены на энергоносители в Германии и чрезмерная немецкая бюрократия негативно сказываются на производителях автомобилей. Немецкие автопромышленники все чаще предпочитают все больше инвестировать в США, где созданы условия для благоприятствования бизнесу.

Такое мнение высказали немецкие аналитики в своей статье в издании Deutsce Welle, эксклюзивный перевод которой приводит FBM. Авторы материала не считают, что в Америку будут переноситься действующие производства. Однако есть большая вероятность, что в США немцами будут строиться новые предприятия.

Эта своеобразная эмиграция автопромышленности не обещает ничего хорошего для Германии. Прогнозируется, что в ФРГ закроются 100 тысяч рабочих мест. Это приведет к снижению валового внутреннего продукта на 0,6 процентных пункта к 2029 году.
германия автопромышленность США
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