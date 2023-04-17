Немецкие СМИ предрекают массовую потерю рабочих мест из-за высоких цен на энергию

Такое мнение высказали немецкие аналитики в своей статье в издании Deutsce Welle, эксклюзивный перевод которой приводит FBM. Авторы материала не считают, что в Америку будут переноситься действующие производства. Однако есть большая вероятность, что в США немцами будут строиться новые предприятия.