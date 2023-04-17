Подросткам в Новом Уренгое летом предоставят возможность заработать в трудовом отряде по 40 тысяч рублей

Записавшись в трудовой отряд Нового Уренгоя, подростки этим летом смогут заработать по 40 тысяч рублей. Всего требуется 600 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает «Север-пресс».
Желающие поработать в июне подростки, относящиеся к льготным категориям, смогут записаться на официальном сайте города 24 апреля с 14:00 до 16:00, все остальные — 25 апреля с 14:00 до 16:00.
Каждый день у членов трудового отряда будет поделен на две части. С утра они будут заниматься уборкой парков, береговой и лесотундровой зоны. А уже после обеда добросовестных работников ожидают спортивные и развлекательные мероприятия. Оплата будет равна 40 тысячам рублей.
Ранее стало известно, что наиболее крупную зарплату получают специалисты из Москвы, Сахалина и Ямало-Ненецкого округа.