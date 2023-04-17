Подросткам в Новом Уренгое летом предоставят возможность заработать в трудовом отряде по 40 тысяч рублей

Каждый день у членов трудового отряда будет поделен на две части. С утра они будут заниматься уборкой парков, береговой и лесотундровой зоны. А уже после обеда добросовестных работников ожидают спортивные и развлекательные мероприятия. Оплата будет равна 40 тысячам рублей.