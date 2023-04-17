Сербский теннисист Новак Джокович по-русски поздравил Андрея Рублева с победой в Монте-Карло

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович написал поздравление россиянину Андрею Рублеву с победой «Мастерса» в Монте-Карло на русском языке. Спортсмен в своих социальных сетях поздравил Рублева постом с его фотографией.
В описании к выложенной в Сеть записи было написано следующее: «Молодец». Помимо этого, серб поздравил православных христиан со Светлой Пасхой. Он начал поздравление на русском языке словами «Христос Воскресе», а продолжил на сербском.
В воскресенье Рублев обыграл датского теннисиста Хольгера Руне в финальном матче серии «Мастерс» в Монте-Карло. Для россиянина победа в Монако первая в его карьере.
Ранее RT передавал слова теннисиста Андрея Чеснокова о том, что Рублёву теперь пора выиграть турнир Большого шлема.