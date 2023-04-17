Жена канцлера Олафа Шольца Бритта Эрнст покинет пост министра образования федеральной земли Бранденбург. Об этом сообщили журналисты Der Spiegel. На данный момент чиновница уже подала соответствующее прошение.
Эрнст уже не первый год находится на должности в правительстве Бранденбурга. Тем не менее, в последнее время родители и учителя стали критиковать ее инициативы, сообщает издание «Газета.Ru». Они отмечают, что политика жены канцлера привела к сокращению ресурсов в школах. При ней также были отменены дополнительные занятия.
Несмотря на такую оценку работы, по данным Der Spiegel, премьер-министр региона Дитмар Войдке поблагодарил женщину за ее работу. Особенно он отметил ее заслуги в период пандемии COVID-19.
Ранее обозреватели издания Sohu рассказывали о тайных мечтах Шольца в отношении президента США Джо Байдена. По мнению специалистов, политик вынужден притворяться, что в отношениях между Германией и Америкой все хорошо.