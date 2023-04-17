Der Spiegel: Жена канцлера Олафа Шольца Бритта Эрнст покинет пост министра образования земли Бранденбург

Эрнст уже не первый год находится на должности в правительстве Бранденбурга. Тем не менее, в последнее время родители и учителя стали критиковать ее инициативы, сообщает издание «Газета.Ru». Они отмечают, что политика жены канцлера привела к сокращению ресурсов в школах. При ней также были отменены дополнительные занятия.