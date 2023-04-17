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Депутат Анатолий Вассерман призвал штрафовать россиян за хранение наличности на сумму больше миллиона рублей

Общество
Депутат Анатолий Вассерман призвал штрафовать россиян за хранение наличности на сумму больше миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому о хранении наличных в рублях и валюте в размере более миллиона рублей необходимо сообщать в налоговую службу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложенные поправки предполагают, что в противном случае предусматривается конфискация и штраф, превышающий в два раза сумму хранимых средств. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, прописав статью 187.1 («Неправомерный оборот денежных средств»).

«Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля», — заявил Вассерман в беседе с агентством.

Депутат указал, что в настоящее время отслеживать такие средства не представляется возможным. Он уточнил, что на данный момент нет какого-либо правового урегулирования в данной сфере.

Ранее Вассерман объяснил, что происходит с долларом. Недальновидные внешнеполитические решения США негативно отразились на его позиции в роли мировой резервной валюты.
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