Депутат Анатолий Вассерман призвал штрафовать россиян за хранение наличности на сумму больше миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому о хранении наличных в рублях и валюте в размере более миллиона рублей необходимо сообщать в налоговую службу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предложенные поправки предполагают, что в противном случае предусматривается конфискация и штраф, превышающий в два раза сумму хранимых средств. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, прописав статью 187.1 («Неправомерный оборот денежных средств»).
«Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «черном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля», — заявил Вассерман в беседе с агентством.
Депутат указал, что в настоящее время отслеживать такие средства не представляется возможным. Он уточнил, что на данный момент нет какого-либо правового урегулирования в данной сфере.
Ранее Вассерман объяснил, что происходит с долларом. Недальновидные внешнеполитические решения США негативно отразились на его позиции в роли мировой резервной валюты.