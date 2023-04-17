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Американская певица Сиара снялась в клипе в комплекте российского бренда Red September

Шоу-бизнес
Американская певица Сиара снялась в клипе в комплекте российского бренда Red September

Певица Сиара из США выпустила клип на песню «Da Girls», в нем она предстала в наряде от российского бренда Red September. Этим поделилась в социальной сети основательница бренда дизайнер Ольга Васюкова.

Артистка надела облегающий укороченный лонгслив и лосины в красном, белом и желтом цветах. Из описания публикации известно, что комплект войдет в коллекцию весна-лето 2023. Многие поклонники бренда поздравили компанию в комментариях и выразили свой восторг.

Ранее стало известно, что в Петербурге откроют 50 магазинов бренда Idol.
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