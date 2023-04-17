Американская певица Сиара снялась в клипе в комплекте российского бренда Red September

Певица Сиара из США выпустила клип на песню «Da Girls», в нем она предстала в наряде от российского бренда Red September. Этим поделилась в социальной сети основательница бренда дизайнер Ольга Васюкова.
Артистка надела облегающий укороченный лонгслив и лосины в красном, белом и желтом цветах. Из описания публикации известно, что комплект войдет в коллекцию весна-лето 2023. Многие поклонники бренда поздравили компанию в комментариях и выразили свой восторг.
Ранее стало известно, что в Петербурге откроют 50 магазинов бренда Idol.