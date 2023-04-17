Украинские боевики ударили по селу Муром в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области. Один из снарядов украинских боевиков полностью разрушил частный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, во время обстрела в здании никого не было. Вместе с тем, повреждения выявлены еще в трех частных домовладениях.
«Слава богу, пострадавших нет», — рассказал Гладков.
Местные власти уже работают над вопросом по временному размещению семьи из уничтоженного дома в безопасное место, добавил глава региона. Подомовой обход в селе Муром продолжается.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.