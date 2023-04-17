Диана Гурцкая: о золотом ключике, подарках судьбы и творческих вызовах

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Диана Гурцкая, и это моя авторская колонка, в которой я буду делиться с вами мыслями о творчестве, музыке, профессиональном развитии и многом-многом другом. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о творческих вызовах.
Я всегда говорю, что люблю пробовать себя в различных видах деятельности, мне нравится постоянно открывать в себе что-то новое. Сейчас я участвую в проекте «Две звезды. Отцы и дети», где на одной из съемок впервые дуэтом с моим сыном Костей читала рэп. Это было незабываемо, колоссальный опыт, я очень переживала, но думаю, мы с Костей справились. Конечно, я чувствую ответственность и трепет вдвойне: тщательно подбираю композиции, аранжировки, позволяющие сделать яркий номер и раскрыться с неожиданной стороны. У нас с Костей сложился отличный тандем, я горжусь его смелостью, ведь для него участие в проекте стало дебютом.
О конкурсе «Ялта-Москва-Транзит»
Наверное, первый творческий вызов для меня — выступление на конкурсе «Ялта-Москва-Транзит». Я с детства мечтала стать певицей. Помню, как мне позвонил мой брат Роберт и сказал, что я прошла в полуфинал конкурса «Ялта-Москва-Транзит». До этого я никогда не участвовала в конкурсах такого масштаба, и первым моим порывом было отказаться. Но поддержка брата, других участников конкурса и членов жюри помогла мне преодолеть страх и держаться на сцене наравне со всеми. Этот конкурс стал моим золотым ключиком, открывшим двери в волшебный мир эстрадной музыки и известных исполнителей.
О радиоэфирах
Поддержка коллег помогает мне до сих пор. Я уже много лет веду программу «Дорогая передача» на «Радио России». Однажды ко мне на эфир пришел мой друг, настоящий профессионал своего дела, артист с большой буквы Александр Олешко. Я писала вопросы для нашей беседы, переживала, и, конечно же, перед эфиром он заметил мое волнение. Тогда Александр посоветовал мне расслабиться, просто быть собой и импровизировать. Я и по сей день продолжаю следовать его рекомендации, и это помогает мне в эфире. Я больше не боюсь оговориться или повториться, поскольку поняла, что, когда говоришь искренне, от сердца, то все само получается наилучшим образом.
О проекте «Танцы со звездами»
Неожиданным для меня стало предложение поучаствовать в проекте «Танцы со звездами», но я приняла его без колебаний. Небольшие сомнения настигли, когда приехала на первую репетицию. Вокруг такие профессионалы своего дела, нужно было не подвести. В итоге именно профессионализм и помощь коллег помогли мне легко и с удовольствием проявить себя в новом для меня амплуа танцовщицы.
Проект «Танцы со звездами» стал для меня бесценным опытом и интересным приключением. После него мне уже ничего не страшно. Участием в этом шоу я в очередной раз доказала себе и другим, что ничего невозможного нет. Мне бы очень хотелось на собственном примере вдохновлять других людей на смелые шаги. Не бойтесь, дерзайте, будьте открыты интересным предложениям, ведь вы никогда не знаете, какие подарки может преподнести вам жизнь.
Сегодня я поделилась моими мыслями о творческих вызовах, надеюсь на встречу с вами, дорогие читатели, в следующих выпусках колонки «Сегодня о…».