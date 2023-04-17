Диана Гурцкая: о золотом ключике, подарках судьбы и творческих вызовах

Поддержка коллег помогает мне до сих пор. Я уже много лет веду программу «Дорогая передача» на «Радио России». Однажды ко мне на эфир пришел мой друг, настоящий профессионал своего дела, артист с большой буквы Александр Олешко. Я писала вопросы для нашей беседы, переживала, и, конечно же, перед эфиром он заметил мое волнение. Тогда Александр посоветовал мне расслабиться, просто быть собой и импровизировать. Я и по сей день продолжаю следовать его рекомендации, и это помогает мне в эфире. Я больше не боюсь оговориться или повториться, поскольку поняла, что, когда говоришь искренне, от сердца, то все само получается наилучшим образом.