Однако, новые и новые сторонники изменения мира к лучшему пополняют революционные кружки. Конечно, по молодости все воспринимается остро. В том числе любая несправедливость. И путь здоровых молодых людей лежит в священники и различные гуманитарные организации. Но есть не только здоровые, но и больные. Они идут в структуры Алексея Навального✱ (физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России), а некоторые просто ищут себе богатого дядю, который будет их кормить. И если этот дядя или тетя из Киева или Вашингтона — их это не смущает. Многие молодые люди также не могут смириться с мыслью, что нет у них никаких особых талантов. И придется всю жизнь платить ипотеку и работать за скромные деньги. Они винят государство в фундаментальной недооценке себя, особенно если всю жизнь слышали от родителей, что они «самые самые».