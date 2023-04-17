Экономист Разуваев: качество жизни россиян сейчас самое высокое за всю историю

Современное поколение сейчас живет в комфортных условиях, нежели в прошлом столетии. В авторской колонке для ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев объяснил, почему придерживается такой точки зрения.
Россия — страна больших возможностей. Колонка Александра Разуваева
Современной буржуазной России более 30 лет. И можно сказать, что мечта моей юности сбылась. Примерно о такой суверенной зажиточной и свободной стране мечтали многие во время буржуазной революции августа 1991 года. Уровень и качество жизни россиян самый высокий за всю российскую историю. Россия – страна больших возможностей. При этом тебе никто не выносит мозг с научным коммунизмом и трудами дедушки Ленина (Владимир Ленин. — Прим. ФАН). Казалось бы, живи, зарабатывай и получай удовольствие от жизни.
Однако, с каждым годом в России растет число молодых людей и девушек, мечтающих о революции. Их раздражает все в этом мире, он им непонятен и враждебен, поэтому они хотят разрушить его до основания. Никакой программы и идеологии в отличие, например, от Национал большевистской партии Эдуарда Лимонова в 90-е годы у них нет. Просто мы за все хорошее, против всего плохого. И если у меня нет денег, престижной работы, девушки и сложные отношения с родителями и сверстниками — «в этом виновата власть».
Любое государство, в том числе современная Российская Федерация, существует чтобы не было ада, рай на земле в принципе невозможен. При этом последствия полного разрушения государства мы видели сразу после революций 1917 и 1991-1993 годов. Создать государство снова и восстановить экономику получилось с очень большим трудом. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. Работать каждый день, повышая свою капитализацию на рынке труда, намного сложней, чем строчить негативные и оппозиционные посты в интернете и ходить на митинги. Драться с полицией два раза в год легче, чем ежедневно пахать по 12 часов в частной компании, а потом инвестировать заработанное на фондовом рынке, постоянно повышая свою капитализацию на рынке труда.
Любимая тема революционно настроенных молодых людей. Что все девушки продажны, что им нужны только деньги. Их испортили проклятые либералы и американцы, соблазнив золотым тельцом. «Нет денег – нет секса», наверное самая актуальная тема, которая их волнует. На самом деле, тяга женщины к комфортной, буржуазной жизни естественна. Она должна быть сыта и довольна. Однако, есть один очень важный момент. Женщина ценит не сами деньги, а личные качества, которые позволяют их зарабатывать. Силу воли, целеустремленность и конечно мозги. Мозги – это самое сексуальное, что есть у мужчины.
Капитализм дает очень большие возможности для тех, у кого есть мозги или золотые руки. Однако это жесткая система, тем кто не вписался в рынок, не позавидуешь. Тридцать лет назад миллионы россиян пережили шок и не смогли сразу вписаться в рынок по объективным причинам. Однако, сейчас причина может быть только одна – лень. Завидовать чужому успеху намного проще, чем изначально начинать работать за очень скромные деньги, постепенно повышая уровень профессионализма и достатка. Революция, причем любая — либеральная, социалистическая, националистическая, всегда ведет к распаду государства и хаосу.
Однако, новые и новые сторонники изменения мира к лучшему пополняют революционные кружки. Конечно, по молодости все воспринимается остро. В том числе любая несправедливость. И путь здоровых молодых людей лежит в священники и различные гуманитарные организации. Но есть не только здоровые, но и больные. Они идут в структуры Алексея Навального✱ (физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России), а некоторые просто ищут себе богатого дядю, который будет их кормить. И если этот дядя или тетя из Киева или Вашингтона — их это не смущает. Многие молодые люди также не могут смириться с мыслью, что нет у них никаких особых талантов. И придется всю жизнь платить ипотеку и работать за скромные деньги. Они винят государство в фундаментальной недооценке себя, особенно если всю жизнь слышали от родителей, что они «самые самые».
Стоит напомнить, что нам нужна Великая Россия, а не великие потрясения. Желающих в мире «раздербанить» нашу Родину предостаточно. Поэтому государство должно поступать с революционной публикой максимально жестко. «Они же дети» — не заслуживают никакой пощады и сострадания. Они должны понимать, что лучше работать за скромные деньги или быть полным лузером, чем отбывать пожизненный срок. Ярлык революционера и предателя должен сделать каждого из них изгоем навсегда.
Только так мы сохраним нашу Россию. И другой России у нас нет.
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- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России