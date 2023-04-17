Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жителей Донецка призвали отказаться от посещения кладбищ в прифронтовых районах

Армия
Жителей Донецка призвали отказаться от посещения кладбищ в прифронтовых районах

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двоих пострадавших в результате взрыва мины «Лепесток» на кладбище в Куйбышевском районе.

В своем Telegram-канале политик предостерег горожан от посещения кладбищ, несмотря на традиционные для православных поминальные дни. Он отметил, что ВФУ неоднократно обстреливали территории захоронений.

«Со стороны ВФУ по территории Донецка неоднократно выпускались кассетные снаряды, нашпигованные запрещенными противопехотными фугасными минами "Лепесток". Территории кладбищ еще не до конца обследованы специалистами», — написал Кулемзин.

Ранее глава администрации сообщил об обстрелах двух районов города артиллерией ВСУ.
алексей кулемзин мина "лепесток" кладбище предостережение вфу
Военкоры ФАН