Глава Буркина-Фасо провел реорганизацию структуры сухопутных войск

Уагадугу, 17 апреля. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре распустил парашютно-десантный и артиллерийский полки и перевел их в подчинение командования сухопутных войск.
Инициатива главы государства направлена на оптимизацию процессов руководства в рядах Вооруженных сил. Реструктуризация проходит в рамках общей реорганизации воинских формирований страны.
Расформированные полки перейдут в разряд артиллерийского и парашютно-десантного диверсионного подразделений. Это обеспечит более оперативное реагирование на приказы командования и упростит административную работу на местах.
Ранее президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подписал указ, согласно которому полковник Теофиль Никьема возглавит Генеральный штаб сухопутных войск (EMAT). Офицер во время вступления в должность заявил, что подчиненные ему части сохранят наступательную динамику и приложат все усилия для обеспечения безопасности населения.