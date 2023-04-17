Глава Буркина-Фасо провел реорганизацию структуры сухопутных войск

Ранее президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подписал указ, согласно которому полковник Теофиль Никьема возглавит Генеральный штаб сухопутных войск (EMAT). Офицер во время вступления в должность заявил, что подчиненные ему части сохранят наступательную динамику и приложат все усилия для обеспечения безопасности населения.