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Военный эксперт Рустем Клупов заявил, что российская армия превосходит ВСУ по боевому потенциалу

Армия
Военный эксперт Рустем Клупов заявил, что российская армия превосходит ВСУ по боевому потенциалу

Соотношение сил армий Украины и России, участвующих в конфликте, неравное. Об этом рассказал полковник, ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов в беседе с SM News.

Военный эксперт отметил, что техника имеет коэффициент боевой готовности, который различается в зависимости от ситуации. Если показатель ниже 30%, подразделения отказываются наступать.

«Если сравнивать штатный состав задействованных частей, то соответственно мы превосходим противника в полтора раза по боевым потенциалам. Если говорить только о задействованном личном составе, то противник превосходит нас в 1,4 раза», — сообщил Клупов.

Специалист указал, что Россия участвует в конфликте техногенно. Она задействует в первую очередь технику и вооружение, а не личный состав.

«Отсюда и косвенные признаки больших потерь Украины. Тем больше людей привлекаешь, тем выше будут потери», — добавил Клупов.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут тяжелые потери, стремясь прощупать позиции ВС РФ. Украинские военные регулярно пробуют провести разведку боем.
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