Военный эксперт Рустем Клупов заявил, что российская армия превосходит ВСУ по боевому потенциалу

Соотношение сил армий Украины и России, участвующих в конфликте, неравное. Об этом рассказал полковник, ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов в беседе с SM News.
Военный эксперт отметил, что техника имеет коэффициент боевой готовности, который различается в зависимости от ситуации. Если показатель ниже 30%, подразделения отказываются наступать.
«Если сравнивать штатный состав задействованных частей, то соответственно мы превосходим противника в полтора раза по боевым потенциалам. Если говорить только о задействованном личном составе, то противник превосходит нас в 1,4 раза», — сообщил Клупов.
Специалист указал, что Россия участвует в конфликте техногенно. Она задействует в первую очередь технику и вооружение, а не личный состав.
«Отсюда и косвенные признаки больших потерь Украины. Тем больше людей привлекаешь, тем выше будут потери», — добавил Клупов.
Ранее сообщалось, что ВСУ несут тяжелые потери, стремясь прощупать позиции ВС РФ. Украинские военные регулярно пробуют провести разведку боем.