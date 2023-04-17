Владимир Жарихин: запреты европейцев на украинское зерно не означают, что они стали лучше относиться к России

Как стало известно 17 апреля, Словакия вскоре приостановит импорт украинского зерна и отдельных категорий продуктов. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Как сообщил корреспонденту ФАН политолог Владимир Жарихин, восточные европейцы делят между собой рынок ЕС, но их отношение к РФ при этом ничуть не улучшилось.
«Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов с Украины. Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы», — заявил Хегер.
Ранее вопрос ввоза украинской пшеницы Хегер поднимал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Словацкий премьер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей.
На днях Словакия выступила с предложением наладить механизм, который позволил бы Украине покупать собственную пшеницу, чтобы вывозить ее в ЕС. Ранее министерство сельского хозяйства Словакии сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна из-за обнаружения пестицидов, который может навредить здоровью людей.
Похожие ограничения на днях были введены властями Польши и Венгрии для защиты собственных аграрных отраслей. Это связано с беспошлинным режимом на ввоз украинских товаров в ЕС и их низкой себестоимостью. Тем временем, по данным европейских СМИ, Болгария размышляет о введении таких же ограничений, Нидерланды открыто выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке.
В ответ Министерстве аграрной политики Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Европы. Там напомнили, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвали «избегать каких-либо недоразумений». Тем временем спикер российского МИДа Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — заявила она.
Пполитолог Жарихин считает, что антиукраинские действия восточных европейцев никак не означают их желания сыграть на руку России.
«Да нет, я бы не стал искать здесь какие-то элементы политики. На мой взгляд, пока что Евросоюз настроен в отношении РФ достаточно по-боевому. Ограничения на ввоз зерна, вводимые Словакией и другими соседними с Украиной странами, действительно связаны с внутренними проблемами. У кого-то есть недостаток зерна в ЕС, у кого-то, наоборот, избыток. Те, у кого есть недостаток, с удовольствием принимают продовольствие — являясь при этом вполне богатыми странами, но при этом изображая из себя "бедных и несчастных"», — отметил он.
Избыток же продовольствия, пояснил Жарихин, есть у сельскохозяйственных стран ЕС, и они в первую очередь недовольны происходящим.
«Поэтому любые поставки украинского зерна, тем более, по демпинговым ценам, работают против фермеров и экономики таких стран в целом. Отсюда – протесты фермеров и предпосылки для политических проблем у властей таких стран. Впрочем, даже с введением запрета на ввоз зерна с Украины, это недовольство аграриев не ликвидируется. Они, стремясь сохранить свой экспортный потенциал, вместе борются против того, чтобы украинское зерно вообще попадало в страны Западной Европы, вроде Германии и Франции. И, конечно, этот ход, который вроде бы на руку РФ, никак не означает, что в Европе стали к нам лучше относиться. Те, кому хочется в это верить, пусть верит. Но у меня лично на это рука не поднимается», — заключил эксперт.
Напомним, как сообщил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк, международная финансовая помощь Украине в виде кредитов и грантов с 24 февраля 2022-го превысила 45 миллиардов долларов. По данным МВФ, если военный конфликт закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 миллиардов долларов. Если же он продлится до конца 2025 года, то потребности Киева увеличатся до 140 миллиардов долларов. Ранее, 31 марта, МВФ утвердил рекордный пакет помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов, но при этом отметил «чрезвычайные риски» для программы.