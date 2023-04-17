Владимир Жарихин: запреты европейцев на украинское зерно не означают, что они стали лучше относиться к России

Напомним, как сообщил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк, международная финансовая помощь Украине в виде кредитов и грантов с 24 февраля 2022-го превысила 45 миллиардов долларов. По данным МВФ, если военный конфликт закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 миллиардов долларов. Если же он продлится до конца 2025 года, то потребности Киева увеличатся до 140 миллиардов долларов. Ранее, 31 марта, МВФ утвердил рекордный пакет помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов, но при этом отметил «чрезвычайные риски» для программы.