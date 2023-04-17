Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: Китай желает изменить действующие правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Власти Китая пытаются изменить правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и поэтому Запад должен помочь своим партнерам в данном регионе. Об этом заявили глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Она указывает, что Китай все больше желает заменить действующие для региона принципы на свои собственные правила. В качестве примеров она сообщила об инциденте с филиппинским патрульным катером и создание Китаем искусственных островов.
«Наши партнеры должны на нас рассчитывать. Это относится в особенности и к индо-тихоокеанской области — одному или даже чуть ли не самому главному региону, в котором решится будущее очертание интернационального порядка в XXI веке», — сказала Бербок.
Ранее заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И попросил главу МИД Германии Бербок оказать поддержку в решении вопроса по Тайваню. Дипломат добавил, что надеется на поддержку ФРГ в вопросе «мирного воссоединения» с островом.