France Info: во Франции увеличились продажи журнала Playboy из-за госсекретаря страны Шьяппы на обложке

Государственный секретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа появилась на обложке издания Playboy. На этом фоне в стране заметно подскочили продажи журнала, говорится в материале агентства France Info.
Как стало известно, 40-летний политик приняла участие в фотосессии для апрельского номера. При этом в первые три часа после появления нового выпуска на полках магазинов было куплено порядка 100 тысяч экземпляров.
По данным журналистов, каждый месяц Playboy расходится тиражом около 30 тысяч копий. Однако в этот раз журналу понадобился всего один день, чтобы превысить данный показатель более чем в три раза.
Меж тем в республике продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. Несмотря на подписание соответствующего закона, более 60% граждан не собираются отказываться от участия в митингах.