Тульские власти ищут подрядчика для обслуживания детской карусели

Кроме того, аттракцион должен быть обеспечен сотрудниками. Всего в тексте документа указано шесть необходимых штатных единиц: контролер, оператор, помощник оператора, техник, оператор обслуживания карусели и уборщик. Срок исполнения контракта - со дня заключения и до 30 сентября текущего года.