Тульские власти ищут подрядчика для обслуживания детской карусели

Проект контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию детской карусели «Лошадки» в Октябрьском сквере Тулы появился на сайте Госзакупок. Согласно документу, траты на объект могут достичь 983 тысяч рублей.
Обслуживание карусели включает в себя ежедневные технические осмотры, обеспечение текущего профилактического и ежемесячного ремонта, а также подготовка аттракциона к зиме в последние недели его работы, сообщает сетевое издание «ТулаСМИ».
Кроме того, аттракцион должен быть обеспечен сотрудниками. Всего в тексте документа указано шесть необходимых штатных единиц: контролер, оператор, помощник оператора, техник, оператор обслуживания карусели и уборщик. Срок исполнения контракта - со дня заключения и до 30 сентября текущего года.