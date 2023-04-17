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Тульские власти ищут подрядчика для обслуживания детской карусели

Общество
Тульские власти ищут подрядчика для обслуживания детской карусели

Проект контракта на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию детской карусели «Лошадки» в Октябрьском сквере Тулы появился на сайте Госзакупок. Согласно документу, траты на объект могут достичь 983 тысяч рублей.

Обслуживание карусели включает в себя ежедневные технические осмотры, обеспечение текущего профилактического и ежемесячного ремонта, а также подготовка аттракциона к зиме в последние недели его работы, сообщает сетевое издание «ТулаСМИ».

Кроме того, аттракцион должен быть обеспечен сотрудниками. Всего в тексте документа указано шесть необходимых штатных единиц: контролер, оператор, помощник оператора, техник, оператор обслуживания карусели и уборщик. Срок исполнения контракта - со дня заключения и до 30 сентября текущего года.
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