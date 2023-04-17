В центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

Очередной прорыв трубы зафиксирован в центре Петербурга. О фонтане кипятка в Адмиралтейском районе сообщили жители 13-й Красноармейской улицы.
Очевидцы аварии опубликовали видео, где можно рассмотреть детали. На ролике заметно, как фонтан поднимается немного выше уровня земли, однако вся улица затоплена.
Из-за прорыва трубы на отрезке пути от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского переулка ограничено движение. На месте работают экстренные службы.
Известно, что жертв нет. По сообщениям пресс-службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубопровод отключен. В компании решили заменить поврежденный участок.
Ранее подобный инцидент произошел на 5-й Советской улице в том же районе. В ФАН отмечали, что фонтан с кипятком попадал прямо в окна местных жителей. Эти аварии указали на плачевное состояние коммуникаций в Северной столице. Проблема актуальна для Петербурга уже не первый год. Несмотря на это, в администрации Александра Беглова игнорируют этот вопрос.