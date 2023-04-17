В центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

Ранее подобный инцидент произошел на 5-й Советской улице в том же районе. В ФАН отмечали, что фонтан с кипятком попадал прямо в окна местных жителей. Эти аварии указали на плачевное состояние коммуникаций в Северной столице. Проблема актуальна для Петербурга уже не первый год. Несмотря на это, в администрации Александра Беглова игнорируют этот вопрос.