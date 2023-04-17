Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

Происшествия
В центре Петербурга улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

Очередной прорыв трубы зафиксирован в центре Петербурга. О фонтане кипятка в Адмиралтейском районе сообщили жители 13-й Красноармейской улицы.

Очевидцы аварии опубликовали видео, где можно рассмотреть детали. На ролике заметно, как фонтан поднимается немного выше уровня земли, однако вся улица затоплена.

Из-за прорыва трубы на отрезке пути от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского переулка ограничено движение. На месте работают экстренные службы.

Известно, что жертв нет. По сообщениям пресс-службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубопровод отключен. В компании решили заменить поврежденный участок.

Ранее подобный инцидент произошел на 5-й Советской улице в том же районе. В ФАН отмечали, что фонтан с кипятком попадал прямо в окна местных жителей. Эти аварии указали на плачевное состояние коммуникаций в Северной столице. Проблема актуальна для Петербурга уже не первый год. Несмотря на это, в администрации Александра Беглова игнорируют этот вопрос.
санкт-петербург кипяток прорыв трубы местные жители авария пар
Военкоры ФАН