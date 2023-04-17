Более 20 квартир получили в Ставрополе с начала года дети-сироты

Собственные квартиры в Ставрополе по итогам прошлого года получили 158 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году обеспечение квартирами граждан продолжается. Об этом рассказали в горадминистрации.
По словам главы города Ивана Ульянченко, совместными усилиями Ставропольского края и краевого центра эта работа продолжается, пишет издание «Вечерний Ставрополь». Так, с января 2023 года жителям ставропольской столицы, которые относятся к этой категории, власти города предоставили 22 квартиры, добавил чиновник.
В крае решение о выделении жилья нуждающимся в нем детям-сиротам принимает Минимущество СК. В сводном краевом реестре на предоставление благоустроенных квадратных метров в спецжилфонде сегодня состоит 315 ставропольских детей-сирот. Имеются в виду граждане старше 18 лет, обратившиеся в ведомство с надлежащим заявлением.