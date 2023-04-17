Более 20 квартир получили в Ставрополе с начала года дети-сироты

В крае решение о выделении жилья нуждающимся в нем детям-сиротам принимает Минимущество СК. В сводном краевом реестре на предоставление благоустроенных квадратных метров в спецжилфонде сегодня состоит 315 ставропольских детей-сирот. Имеются в виду граждане старше 18 лет, обратившиеся в ведомство с надлежащим заявлением.