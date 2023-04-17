Неравнодушные жители Лабытнанги оказали погорельцам в ЯНАО посильную помощь

Доброе дело захотели совершить многие. Два предпринимателя предложили жертвам обстоятельств бесплатно сделать фотографии, магазин одежды — свои товары, аптека — лекарства. Даже в школах во всю пошел сбор детских товаров. Также объявления о бесплатной передаче пострадавшим бытовой техники и мебели появились в соцсетях. Отличились и грузоперевозчики, оказывающие свои услуги просто так.