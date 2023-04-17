Неравнодушные жители Лабытнанги оказали погорельцам в ЯНАО посильную помощь

Глава Лабытнанги Марина Трескова выразила благодарность ямальцам, оказавшим помощь недавно пострадавшим при пожаре. Об этом сообщает «Север-пресс».
Доброе дело захотели совершить многие. Два предпринимателя предложили жертвам обстоятельств бесплатно сделать фотографии, магазин одежды — свои товары, аптека — лекарства. Даже в школах во всю пошел сбор детских товаров. Также объявления о бесплатной передаче пострадавшим бытовой техники и мебели появились в соцсетях. Отличились и грузоперевозчики, оказывающие свои услуги просто так.
«Не так давно мы объявили акцию к юбилею города «155 добрых дел к 155-летию Семи лиственниц». Можно считать, добрая сотня дел горожанами реализована всего за сутки. Спасибо, земляки, за такую мощную поддержку, доказывающую: Лабытнанги – город добрых и щедрых людей!» — отметила глава города.
Ранее сотрудники МЧС обнаружили тело последней жертвы пожара в Лабытнанги.