«Он киллер в социальных сетях»: Политолог Артур Демчук о возможностях Илона Маска на выборах в президенты США

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы добиться успеха на выборах в США, нужно продвигаться через две партии — демократическую и республиканскую. Именно поэтому Маск, который не принадлежит ни к одной идеологии, вряд ли сможет выдвинуть свою кандидатуру. Однако Демчук подметил у миллиардера один очень сильный ресурс — социальные сети.