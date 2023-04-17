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«Он киллер в социальных сетях»: Политолог Артур Демчук о возможностях Илона Маска на выборах в президенты США

Общество
«Он киллер в социальных сетях»: Политолог Артур Демчук о возможностях Илона Маска на выборах в президенты США

Российский политолог Артур Демчук оценил возможности миллиардера Илона Маска на выборах в президенты США, информирует Общественная Cлужба Новостей. Он назвал его «киллером в социальных сетях» из-за высказываний в сторону США.

Демчук утверждает, что Илон Маск часто делает громкие публичные заявления по вопросам внешней и внутренней политики Соединенных Штатов для того, чтобы набрать политический вес перед выборами. К примеру, в его речах упоминалась идея пожизненного заключения таких врачей и родителей, которые детям в несовершеннолетнем возрасте меняют пол.

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы добиться успеха на выборах в США, нужно продвигаться через две партии — демократическую и республиканскую. Именно поэтому Маск, который не принадлежит ни к одной идеологии, вряд ли сможет выдвинуть свою кандидатуру. Однако Демчук подметил у миллиардера один очень сильный ресурс — социальные сети.

«Он может быть … киллером в соцсетях», — заявил Демчук, намекнув на неслабое влияние Маска на общественное мнение.

На предстоящих выборах в президенты Соединенных Штатов основными кандидатами являются Дональд Трамп и Джо Байден. Политолог отметил, что основатель Tesla может оказать влияние на выборах в пользу одного из них, так и не поддержать никого.

Ранее RT сообщил, что Маск анонсировал испытательный запуск корабля Starship 17 апреля.
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