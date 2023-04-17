Актер Никита Джигурда заявил, что СБУ предлагала ему занять пост президента Украины

Служба безопасности Украины в 2013 году предлагала актеру Никите Джигурде стать главой страны, рассказал артист. Он отметил, что это было еще до того, как Зеленский стал президентом страны.
По его словам, предложение поступило от пророссийских сил в СБУ, связанных с политиком Виктором Медведчуком. Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, в тот момент «раскручивали англосаксы», добавил Джигурда.
«Мне было предложено стать кандидатом в президенты Украины. До Зеленского, еще не было сериала("Слуга народа" — Прим. ред.)», — рассказал актер в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее военкор ФАН рассказал о поездке Никиты джигурды в зону СВО, где шоумен пообщался с участниками боевых действий.