Аналитик ЧВК «Вагнер» до этого сообщил, что украинские солдаты не испытывают проблем с боеприпасами. В то же время Пригожин неоднократно говорил о том, что «музыканты» ощущают «снарядный голод». Издание «ГЛАС НАРОДА» на этом фоне поинтересовалось у бизнесмена, как нехватка боеприпасов может отразиться на потерях ЧВК «Вагнер» и прикрывают ли подразделения ВДВ фланги «оркестра».