«Элементарная арифметика»: Пригожин на примере Бахмута рассказал, сколько снарядов в день нужно бойцам ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о нехватке боеприпасов и на примере Бахмута (Артемовска) объяснил, сколько снарядов в день нужно «музыкантам» в ходе российской спецоперации на Украине.
Аналитик ЧВК «Вагнер» до этого сообщил, что украинские солдаты не испытывают проблем с боеприпасами. В то же время Пригожин неоднократно говорил о том, что «музыканты» ощущают «снарядный голод». Издание «ГЛАС НАРОДА» на этом фоне поинтересовалось у бизнесмена, как нехватка боеприпасов может отразиться на потерях ЧВК «Вагнер» и прикрывают ли подразделения ВДВ фланги «оркестра».
Пригожин в свою очередь провел анализ ситуации и рассказал, чем может обернуться нехватка снарядов для бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен акцентировал внимание на том, что все приведенные им цифры крайне условные. По его словам, к примеру, вокруг Бахмута сосредоточились 80 тысяч украинских боевиков, из которых 30 тысяч стоят непосредственно в окопах вокруг.
«30 тысяч украинских солдат, чтобы сдерживать, уничтожать и оказывать на них достаточный натиск, чтобы продвигаться плюс-минус по 100-200 метров в день, необходимо 6 тысяч снарядов. Если дается 3 тысячи снарядов, то 3 тысячи не хватает. Если есть 6 тысяч снарядов в день, то, например, наши санитарные потери составят: 20 человек в сутки безвозвратными и 40 человек в сутки ранеными — «трехсотыми», а потери противника составят около 500 человек. Если снарядов в два раза меньше, то наши потери, очень ориентировочно, составят 120 человек в день, ранеными – 240 человек в день, а потери противника составят около 300 человек в день. Таким образом, недополученные снаряды в количестве 3 тысяч штук увеличивают количество «двухсотых» на 100 человек, а «трехсотых» на 200 человек. Вот, собственно говоря, элементарная арифметика, которой нужно придерживаться», — рассказал Пригожин.
Основатель «оркестра» добавил, что Министерство обороны России действительно приняло фланги у ЧВК «Вагнер». Сейчас эти позиции находится в зоне ответственности военного ведомства.
Аудиосообщения бизнесмена опубликовала его пресс-служба.
Пригожин ранее подтвердил передачу флангов на Бахмутском направлении Министерству обороны РФ. По его словам, подразделения ведомства имеют все необходимое для того, чтобы организовывать оборону и вести наступательные действия в случае необходимости.