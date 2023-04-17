Власти ЦАР рассчитывают на помощь РФ в развитии национального сельского хозяйства

Банги, 17 апреля. Правительство Центральноафриканской Республики надеется на поддержку российских предпринимателей в развитии сельского хозяйства страны. Об этом сообщила министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта.
Политик отметила ряд проблем, с которыми сталкивается аграрный сектор страны. Она отнесла к ним примитивные методики, которые не позволяют увеличить эффективность работы и наращивать объемы производства. В этой связи министр надеется на поставки технологичного оборудования из РФ.
Кроме того, глава департамента поддержала инициативу переговоров с российскими производителями автомобилей «КамАЗ» и «АвтоВАЗ». Думта подчеркнула, что первостепенной задачей должно быть повышение качества дорожной инфраструктуры.
В завершение министр отметила важность укрепления сотрудничества между Россией и Центральноафриканской Республикой. Чиновница назвала РФ приоритетным партнером ЦАР, отметив, что взаимодействие двух стран улучшает жизнь граждан африканской республики.
Представители Москвы и Банги уже обсуждали перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. Стороны планируют заключить ряд соглашений о партнерстве в сфере экспорта агропромышленной продукции.