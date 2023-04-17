Власти ЦАР рассчитывают на помощь РФ в развитии национального сельского хозяйства

Политик отметила ряд проблем, с которыми сталкивается аграрный сектор страны. Она отнесла к ним примитивные методики, которые не позволяют увеличить эффективность работы и наращивать объемы производства. В этой связи министр надеется на поставки технологичного оборудования из РФ.