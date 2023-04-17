Представитель евродипломатии Петер Стано: Решения по условиям мира будет принимать Украина

Евросоюз поддерживает дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, однако окончательное решение по условиям мира должны принимать в Киеве. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Дипломат указал, что Евросоюз поддерживал мирные инициативы еще до начала спецоперации на Украине. Кроме того, ЕС поддерживает достижение мира как можно скорее.
«Украина – это жертва, поэтому Украина должна принимать решение, на каких условиях возможные мирные переговоры могли бы начаться», — сказал Стано.
Ранее Совет Евросоюза заявил о передаче Украине 4,6 миллиарда евро. Данные средства были выделены из Европейского фонда мира.