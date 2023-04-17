Спортсмен из Подмосковья не смог раскрыть парашют в воздухе и чуть не умер

Мужчина из Подмосковья прыгнул с парашютом, чтобы исполнить сложный трюк на Пасху. Однако он не смог дернуть за кольцо и едва не умер.
В христианский праздник несколько спортсменов решили выстроить в небе крест из людей. Среди них был и 59-летний россиянин. Стоит отметить, что на этот момент у спортсмена были некоторые проблемы с рукой, но он все равно согласился на эксперимент.
После разбежки он понял, что не сможет открыть парашют. Таким образом, мужчина не смог восстановить баланс в воздухе. Он мог бы погибнуть, но его спас запасной купол, сообщает издание «Газета.Ru». Несмотря на спасительное оборудование, спортсмена ждало жесткое приземление — врачи диагностировали повреждение ребра.
Ранее сообщалось о ДТП в Чите. Водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в два автомобиля. По данным правоохранителей, один из пассажиров умер. Сам виновник сел за руль пьяным.