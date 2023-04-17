AP: Ирак предложил выступить посредником в конфликте на Украине

Ирак заявил о намерении выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Подробности приводит агентство Associated Press.
По данным издания, Багдад предложил посредничество, чтобы попытаться прекратить конфронтацию. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил отклонить инициативу иракской стороны, выяснили журналисты.
Бывший президент США Дональд Трамп сделал бы две вещи для завершения конфликта на Украине. Таким прогнозом ранее поделился экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Около десяти стран Европы столкнулись с уменьшением возможностей в вопросе оказания военной помощи Киеву, пишет RT со ссылкой на журнал Newsweek.