Представители РПЦ обсудили с властями ДРК возможность открытия представительства в республике

Москва, 17 апреля. Русская православная церковь (РПЦ) изучает возможность открытия своего представительства на территории ДРК.
Посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби поделился планами о создании Центра изучения русского языка при храме. Кроме того, дипломат подчеркнул, что в настоящее время вузы двух стран активно взаимодействуют в образовательной сфере.
Ранее РПЦ получила документ о регистрации в ЦАР. Представители российского духовенства назвали это событие историческим.
Кроме того, Русская православная церковь была зарегистрирована в Кении. Патриарший экзархат поблагодарил жителей республики за поддержку христиан на материке.
В дополнение к этому РПЦ заявила о строительстве духовного центра в Уганде. Также в эксплуатацию введут школы и больницы.