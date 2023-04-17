Врач Галина Мезенцова рассказала, какая категория куриных яиц является самой полезной

Врач Галина Мезенцова рассказала, какую категорию яиц при возможности выбирать лучше всего. Об этом сообщает «Север-пресс». Самым полезным яйцом Мезенкова назвала диетическое. На упаковке такая категория обычно обозначается при помощи маркировки «Д».
Высиживающих такие яйца кур обычно выращивают частники на свободном выгуле. После того, как наседка снесла яйцо, употребить его лучше в течение семи дней. В ином случае, по словам врача, продукт поменяет диетическую категорию на столовую.
Ранее специалист рассказал, какая часть яйца содержит наибольшее количество белка.