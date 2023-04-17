Полицейские в Хартфордшире разыскивают двойника принца Гарри, который украл дизайнерскую сумку

В соцсетях стало известно, что стражи порядка хотят опознать мужчину с записи. Фигурант в период между 20:30 и 23:15 в пятницу, 10 марта, взломал авто, разбил заднее стекло и похитил сумку. В украденном Louis Vuitton находились Macbook, наушники Apple и жесткий диск. Видео начали активно распространять в Сети после того, как пользователи заметили внешнее сходство преступника с членом Британской королевской семьи.