Важные составляющие: эксперт Каспарова рассказала, как с помощью речи влиять на других людей

Наш голос и речь – это мощный инструмент, используя который можно показать свою значимость, заставить людей доверять вам и следовать вам. Человек с правильной речью и поставленным голосом ценен как эксперт, он может рассчитывать на более высокие должности и соответствующий заработок. Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, как голос помогает во взаимодействии с другими людьми, а также дала несколько советов, как «очистить» свою речь.
«Даже в общении с родными и близкими мы часто не можем донести свою мысль, не всегда нас правильно понимают, слушают и слышат. Из-за этого может возникнуть желание говорить на повышенных тонах и даже кричать. Но это, как мы знаем, далеко не всегда приводит к желаемым результатам», – объяснила Каспарова.
Заставить прислушаться к себе сложно, если человек не готов слушать себя, не верит себе и не может настоять на своей точке зрения. Внутренняя неуверенность легко «считывается» окружающими, она отражается даже в речи человека – часто торопливой и сбивчивой. Если он тараторит, да еще и с восходящей интонацией, то голос, скорее всего, будет звучать высоко и по-детски. Так не говорят люди, мнение которых может иметь значение.
«Если хотите, чтобы вас слушали – меняйте интонацию на нисходящую, замедляйте вашу речь, говорите размеренно, верьте в себя и прогоняйте внутреннего самозванца. Сработает в общении и дома, и на работе», – отметила Седа Каспарова.
Боязнь потерять мысль и сбиться – одна из самых распространенных фобий тех, кому нужно выступать перед большой аудиторией. Именно поэтому многие предпочитают читать текст своего выступления по бумажке, концентрируясь на том, чтобы не запнуться.
Однако нет ничего страшного в том, что докладчик сделает паузу, если что-то забудет, отметила специалист. Это не катастрофа, так происходит со многими. Пауза гораздо лучше, чем протяжные «эээ» и «ммм». Пары секунд обычно хватает на то, чтобы вспомнить, о чем должна идти речь, и продолжить доклад. Чтобы быстрее находить нужное слово, важно развивать свой активный словарный запас, переводя в него слова из пассивного запаса. Для этого можно регулярно описывать привычные предметы, подбирая как можно больше синонимов.
«Конечно, работа с собственным голосом и речью – это способ во многом изменить себя. Причем, изменить не только свою манеру говорить, сделав речь чище и правильнее, но и самоощущение. Наш голос отражает то, что мы чувствуем, то, как мы себя ощущаем. Люди, которые учатся владеть своим голосом, отмечают, что они становятся увереннее в себе, меньше боятся критики, меньше зависят от мнения окружающих», – добавила собеседница ФАН.
Голос – одна из черт, из которых складывается наш образ, складывается впечатление окружающих о нас. По тому, как мы говорим, люди делают определенные выводы. Зная, что и как сказать, какие выбрать жесты и позу, мы можем создать образ уверенного в себе человека (даже если на самом деле внутри мы сомневаемся и опасаемся чего-то). Умение демонстрировать свою уверенность может сыграть на руку во многих ситуациях. Например, на собеседовании, когда важно показать себя с лучшей стороны и привлечь внимание перспективных работодателей.
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