Важные составляющие: эксперт Каспарова рассказала, как с помощью речи влиять на других людей

Заставить прислушаться к себе сложно, если человек не готов слушать себя, не верит себе и не может настоять на своей точке зрения. Внутренняя неуверенность легко «считывается» окружающими, она отражается даже в речи человека – часто торопливой и сбивчивой. Если он тараторит, да еще и с восходящей интонацией, то голос, скорее всего, будет звучать высоко и по-детски. Так не говорят люди, мнение которых может иметь значение.