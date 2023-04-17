Глава МО Украины Алексей Резников извинился за сравнение погибших украинцев с жертвами землетрясений в Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил прощения за свои слова о потерях ВСУ и жертвах катастрофы в Турции.
Об этом политик написал в Twitter (социальная сеть заблокирована в РФ) после большого количества комментариев. Он извинился за комментарии оскорбительного характера.
«Я искренне прошу прощения у всех жителей Украины и Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», — говорится в сообщении Резникова.
Ранее министр заявил, что потери ВСУ не выше числа погибших от землетрясений в Турции. При этом точное количество он назвать не смог.