Задымление на станции петербургского метро «Беговая» оказалось частью проверки противопожарной сигнализации

Штатные учения по проверке противопожарной сигнализации состоялись на станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей.
Ранее пассажиры сообщили, что на конечной остановке зеленой ветки произошло задымление — чувствуется сильный запах гари. Через громкую связь не было сделано никаких объявлений.
Один из очевидцев рассказал, что услышал разговор полицейских по рации. Сотрудники правоохранительных органов якобы сообщили о нештатной ситуации.
Также стало известно о том, что задымление на «Беговой» было целенаправленным. Участники проверки специально дали тепловую завесу, чтобы имитировать чрезвычайную ситуацию и проверить работоспособность сигнализации.
В понедельник утром, 17 апреля, поезда двигались с увеличенным интервалом на части оранжевой ветки метро в Северной столице. Изменение в графике работы произошло из-за технических неполадок.