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Задымление на станции петербургского метро «Беговая» оказалось частью проверки противопожарной сигнализации

Происшествия
Задымление на станции петербургского метро «Беговая» оказалось частью проверки противопожарной сигнализации

Штатные учения по проверке противопожарной сигнализации состоялись на станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей.

Ранее пассажиры сообщили, что на конечной остановке зеленой ветки произошло задымление — чувствуется сильный запах гари. Через громкую связь не было сделано никаких объявлений.

Один из очевидцев рассказал, что услышал разговор полицейских по рации. Сотрудники правоохранительных органов якобы сообщили о нештатной ситуации.

Также стало известно о том, что задымление на «Беговой» было целенаправленным. Участники проверки специально дали тепловую завесу, чтобы имитировать чрезвычайную ситуацию и проверить работоспособность сигнализации.

В понедельник утром, 17 апреля, поезда двигались с увеличенным интервалом на части оранжевой ветки метро в Северной столице. Изменение в графике работы произошло из-за технических неполадок.
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