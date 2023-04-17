Армия Буркина-Фасо отразила нападение радикалов на военную базу добровольческих формирований

Уагадугу, 17 апреля. Вооруженные силы Буркина-Фасо совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) обезвредили более 100 радикалов во время попытки нападения на базу VDP.
Террористы планировали застать военнослужащих врасплох и ворвались на территорию лагеря рано утром. Однако ВС оперативно отреагировали на угрозу и провели масштабную контратаку.
Во время сражения бойцы республиканской армии нейтрализовали 50 радикалов и серьезно ранили еще 30. Кроме того, солдаты и добровольцы уничтожили большое количество техники боевиков и конфисковали у них несколько мотоциклов.
После неудачной атаки террористы попытались спастись бегством, но подразделения ВВС Буркина-Фасо оперативно обнаружили противника и нанесли серию точечных авиаударов по нему. В результате чего были ликвидированы еще 20 членов группировки.
Ранее бойцы ВС страны обнаружили несколько скоплений радикалов в районах Уахигуя, Ятенге и Фалангунту. Командование передало координаты боевиков летчикам республиканской армии, которые провели бомбардировку позиций врага и уничтожили несколько десятков бандитов.