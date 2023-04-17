Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД ПНСт Ливии поддержал требование Лиги арабских государств о прекращении огня в Судане

Весь мир
МИД ПНСт Ливии поддержал требование Лиги арабских государств о прекращении огня в Судане

Сирт, 17 апреля. Министерство иностранных дел избранного парламентом Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии, возглавляемое Фатхи Башагой, поддержало призыв Лиги арабских государств (ЛАГ) к прекращению огня в Судане. Об этом сообщает новостное агентство Addresslibya.

Представители МИД ПНСт выразили обеспокоенность тем, что происходит в братском восточноафриканском государстве. Кроме того, они поддержали предложение ЛАГ остановить военные операции и сесть за стол переговоров, чтобы положить конец кризису.

«Мы призываем все стороны немедленно прекратить разрушение региона, сеять панику среди населения и кровопролитие во имя безопасности суданского народа и избавления страны от дальнейшего насилия и сохранения суверенитета и единства Судана», — говорится в заявлении министерства.

Ранее Совет Лиги арабских государств провел экстренное заседание по ситуации в Судане. Международная организация обратилась к участникам конфликта с призывом прекращения эскалации и кровопролития.
лига арабских государств ПНСт Ливия
Военкоры ФАН