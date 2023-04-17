Певице Валерии — 55 лет: клипмейкер Александр Игудин поделился впечатлениями от совместной работы со звездой

Певица, народная артистка России, обладательница и многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «Песня года» Валерия родилась 17 апреля 1968 года. В день рождения артистки через ФАН ее поздравил режиссер, клипмейкер Александр Игудин.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на целом ряде проектов.
«Самые приятные эмоции. Она трогательная, талантливая, открытая для новых решений, идей. По-моему, я снял для нее порядка десяти клипов, снимал в новогодних сказках. Всегда от работы с ней самые лучшие впечатления», — сообщил режиссер.
Александр Игудин также припомнил один случай, который как нельзя лучше показывает трудолюбие артистки и преданность своему делу.
«Я всегда учусь у тех артистов, которых я снимаю, так же как и они у меня. Помню, у нас был один очень необычный, интересный ролик на песню “Капелькою”. В свое время мы летали его снимать на остров Бали. Там был неожиданный момент, когда Валерии пришлось освоить серф. На мой взгляд, это — артистка, которая, ряди того, чтобы добиться результата ради клипа, песни, готовая освоить любое ремесло. В данной ситуации она освоила серфинг на волнах. Я считаю. Это было очень интересный момент», — поведал собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«В любую круглую дату артисту хочется пожелать, в первую очередь, вдохновения, а кроме того всегда оставаться актуальной для своего зрителя», — напутствовал клипмейкер.
Ранее актера Сергея Никоненко через ФАН поздравил с днем рождения артист Александр Пашутин. Собеседник пожелал имениннику правильно распределять силы.