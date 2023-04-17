Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопиющим» факт передачи марроканских танков Украине

Передача Киеву танков Марокко, которые находились на ремонте в Чехии, является «вопиющим» нарушением международных договоренностей о торговле оружием, заявили в МИД России.
По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Прага не вернула Марокко 74 танка Т-72Б, приобретенных у Белоруссии, которые были направлены в Чехию на модернизацию. Как отметила дипломат, передача этой техники Украины без согласия Белоруссии нарушает нормы международного права.
«Причем марокканцев, по сути, поставили перед свершившимся фактом. А заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение <...> обязательства не передавать их третьим странам без согласия поставщика», — говорится в публикации на сайте МИД России.
Ранее жители Италии сообщили об отправке Киеву 20 самоходных установок M109L. Железнодорожные составы с военной техникой заметили в городе Удине на севере Италии.