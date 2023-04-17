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Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопиющим» факт передачи марроканских танков Украине

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопиющим» факт передачи марроканских танков Украине

Передача Киеву танков Марокко, которые находились на ремонте в Чехии, является «вопиющим» нарушением международных договоренностей о торговле оружием, заявили в МИД России.

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Прага не вернула Марокко 74 танка Т-72Б, приобретенных у Белоруссии, которые были направлены в Чехию на модернизацию. Как отметила дипломат, передача этой техники Украины без согласия Белоруссии нарушает нормы международного права.

«Причем марокканцев, по сути, поставили перед свершившимся фактом. А заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение <...> обязательства не передавать их третьим странам без согласия поставщика», — говорится в публикации на сайте МИД России.

Ранее жители Италии сообщили об отправке Киеву 20 самоходных установок M109L. Железнодорожные составы с военной техникой заметили в городе Удине на севере Италии.
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