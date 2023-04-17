Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопиющим» факт передачи марроканских танков Украине

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Прага не вернула Марокко 74 танка Т-72Б, приобретенных у Белоруссии, которые были направлены в Чехию на модернизацию. Как отметила дипломат, передача этой техники Украины без согласия Белоруссии нарушает нормы международного права.